İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyon traktöre çarptı, bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı

Afyonkarahisar’da, römorkunda arpa yüklü traktöre bir kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmazken, kaza sonrası bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı.

Afyonkarahisar'da, römorkunda arpa yüklü traktöre bir kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmazken, kaza sonrası bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı.


Kaza Afyonkarahisar-Konya kara yolu Askeri Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen, römorkunda arpa yüklü traktöre, aynı istikamete seyir halinde bulunan bir kamyon çarptı. Traktör şarampole devrilirken, römorkunda bulunan arpa ise yola ve tarlaya saçıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.