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Kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara kök söktürdü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kamyon ve kamyonet sahipleri, akü hırsızlarına karşı buldukları yöntemle hırsızlara adeta kök söktürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyon ve kamyonet sahipleri, akü hırsızlarına karşı buldukları yöntemle hırsızlara adeta kök söktürdü.


Sandıklı ilçesi İstasyonaltı Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık girişimi güvenlik kamaralarına anbean yansıdı. Bir süredir bölgede yaşanan akü hırsızlığına karşı harekete geçen kamyon ve kamyonet sahipleri, araç dışında olan akülerinin çalınmaması için kaynaklı demir dolaplar yaptırdı. Bundan habersiz bir kamyonetin yanına gelen 2 şahıs, dakikalarca uğraşmalarına rağmen aküleri çalamadı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından şüphelilerin yakalanması için Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

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