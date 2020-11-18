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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da arazi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da arazi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat D., idaresindeki 03 LA 344 plakalı arazi aracı karşı yönden gelen Mehmet İ., yönetimindeki 20 ACK 724 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet İ., ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Huriye İ., Emine İ., yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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