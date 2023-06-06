Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazada savrulan kamyonet reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 06 BHN 74 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.Y., yönetimindeki 03 PD 116 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet orta refüje çıkıp ardından bir iş yerinin reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.G. hayatını kaybederken, her iki araç sürücüsü ile birlikte M.Ç. ve İ.Ş. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.