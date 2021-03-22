Kamyonetin altına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sahibinin elinden kaçıp üstü açık kamyonetin altına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Sandıklı ilçesi Ece mahallesi İstasyon caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Figen Çetinkaya isimli kadının gezdirmek için sokağa çıkardığı kedisi bir anda kaçtı ve park halindeki üstü açık kamyonetin altına girdi. Durumu gören Çetinkaya kedisini çıkarmak için uğraşsa da bundan başarılı olamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetinkaya, Sandıklı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.