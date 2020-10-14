İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonla çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü, şans eseri kimse yaralanmadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen ve traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen ve traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, Şuhut-Efe köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe köyden Şuhut istikametine giden İbrahim Y., idaresindeki 03 SB 591 plakalı traktör karşı yönden gelen Vedat G., yönetimindeki 03 EY 650 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarındaki tarlaya devrilirken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazanın şiddetine rağmen sürücüler olayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.