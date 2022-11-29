İhlas Haber Ajansı

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Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzeri Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 CZP 397 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenler kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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