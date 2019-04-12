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Kan bağışına yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu’nda Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.


Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek için Atatürk İlköğretim Okulu yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte öğretmen, görevli personel, öğrenci velileri ve vatandaşlar Kızılay'dan gelen mobil kan bağışı aracında kan bağışları alındı. Okulda yapılan organizasyonda öğrenciler, Kızılay çalışanları tarafından “Kızılay, Kan Bağışı ve Gönüllülük” ile ilgili bilgilendirildi.

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