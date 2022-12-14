İhlas Haber Ajansı

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Kanalizasyon çukurundan kurtarılan yavru köpek sayısı 3 oldu

Afyonkarahisar’da üniversitenin duvarındaki kanalizasyon çukurundan dün çıkartılan 1 yavru köpeğin 2 kardeşinin de aynı yerde sıkıştığı anlaşılınca AFAD ekipleri yeni bir köpek kurtarma operasyonuyla köpekleri kanalizasyon çukurundan çıkarttı.

Afyonkarahisar'da üniversitenin duvarındaki kanalizasyon çukurundan dün çıkartılan 1 yavru köpeğin 2 kardeşinin de aynı yerde sıkıştığı anlaşılınca AFAD ekipleri yeni bir köpek kurtarma operasyonuyla köpekleri kanalizasyon çukurundan çıkarttı.


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmayan bir binanın duvarını yıkan AFAD ekipleri kanalizasyon çukurunda sıkışan 1 yavru köpeği kurtarmıştı. Kurtarılan yavru köpeğin 2 kardeşinin daha aynı yerde sıkıştığı ihbarını alan AFAD ekipleri tekrar aynı yere gelerek kanalizasyon çukurunda sıkışan 2 yavru köpeği daha kurtardı. Uzun uğraş sonucu kurtarılan yavru köpekleri AFAD ekipleri battaniyeye sararak ısıttı.

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