İhlas Haber Ajansı

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Kano sporcuları seçmelere katıldı

Afyonkarahisar’da yeni bir spor branşı olan ve 1 ay önce eğitimlerine başlanan kano dalında sporcular Muğla Köyceğiz’de düzenlenecek olan yarışlara katıldı.

Afyonkarahisar'da yeni bir spor branşı olan ve 1 ay önce eğitimlerine başlanan kano dalında sporcular Muğla Köyceğiz'de düzenlenecek olan yarışlara katıldı.


Akarçay'da bulunan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi'nde 1 ay önce eğitimlere başlayan kano sporcuları Köyceğiz'de düzenlenecek olan Bahar Kupası ve Milli Takım seçmelerine katıldı.


3 sporcu ile yarışmalara katıldıklarını kaydeden Antrenör Can Memili “Çocuklarımız yarışma düzeyinde olmasa da yarışı tamamlayabilecek, efor sarf edebilecek, mesafeleri tamamlayabilecek düzeye geldikleri için tecrübe ve deneyim kazanmaları için yarışmalara katıldık” dedi.

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