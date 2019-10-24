Kapalı mekanlara sigara denetimi

Mehmet Boztepe ve ilgili kurum müdürleri kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kapalı mekânlarda sigara yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen ve nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik teftişler gerçekleştirilen Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları yönünde uyardı.

Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ile diğer yetkililer tarafından denetimlerde kural ihlali yapan ve kapalı mekânlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere de ilgili kanun gereği yasal işlem uygulandı.

Zaman zaman bu tür denetimlerin yapılacağını söyleyen Dr. Mehmet Boztepe, iş yeri sahipleri, işletmeler ile vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.