İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapanan köy yollarına anında müdahale

Afyonkarahisar’da sabah saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından anında müdahale edilerek yollar ulaşıma açıldı.


Afyonkarahisar merkez ve birçok ilçelerin köy yollarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda sıkıntı yaşanırken, sabah erken saatlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesi sonrası herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı bildirildi. İl Özel İdaresi tarafından Afyonkakarihisar kent genelinde karla mücadele çalışmalarına 12 greyder, 2 dozer, 3 yükleyici, 3 bekoloder ve 14 kar bıçaklı kamyon ile çok sayıda personelin katıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.