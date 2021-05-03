Kapanmanın 4. gününde Afyonkarahisar'da denetimler aralıksız sürüyor

gününde Afyonkarahisar kent merkezinde polis ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, araçları durdurarak çalışma izin belgesi ve sokağa çıkma izin belgesi sorguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 17 günlük kapanmada bugün 4. gün. Tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek gurupları hariç tüm vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmiyor. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma kararı kapsamında Afyonkarahisar kent merkezinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında polis tarafından kentin önemli kavşak ve ana arterlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından Yaya ve araç ile geçiş yapan tüm vatandaşlar durdurularak izin belgelerinin kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.

Denetimler aralıksız sürerken polis ayrıca toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesini de kontrol ediyor.