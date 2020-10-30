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Kaplıcalara gelen engelli bireyler atlarla gezecek

Afyonkarahisar’ın termal su kaynakları ile ünlü Sandıklı ilçesindeki belediyeye ait Hüdai Kaplıcalarına gelen engelli vatandaşlar artık atlarla gezme fırsatı bulacak.

Afyonkarahisar'ın termal su kaynakları ile ünlü Sandıklı ilçesindeki belediyeye ait Hüdai Kaplıcalarına gelen engelli vatandaşlar artık atlarla gezme fırsatı bulacak.


Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları sonrası hayata geçirilen proje ile Hüdai Kaplıcaları, kent ormanı ve millet bahçesine gelen engelli vatandaşlar, belediyemiz tarafından alınan atlar ile gezdirilerek kendilerine farklı bir konsept sunulacak. Yeni yapılan at harasında 4 at bulunduğunu belirten Başkan Çöl, ilerleyen zamanlarda bu sayıyı çoğaltarak Sandıklı Belediyesi Atlı Spor Kulübü kurmak istediklerini belirterek, hizmet etme noktasında farklı bir alternatif belirlediklerinin dile getirdi.

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