Kar altında kalan 9 yavru köpeği donmaktan son anda kurtardılar

Afyonkarahisar'da boş bir arazide kar altında kalan yavru köpekler ve annesi donmak üzereyken hayvan severler tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde açık bir arazide bulunan 9 yavru köpek ile annesi havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle donmak üzere iken hayvan severler tarafından fark edildi. Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri önce soğuktan üşüyen ve birbirlerine sarılan 9 yavru köpeği araçlarının bagajına taşırken, bir dernek üyesi de yavru köpeklerin annesini kucağına alarak araca götürdü. Daha sonra sıcak ve güvenli bir ortama taşınan yavru köpekler dernek üyeleri tarafından korumaya alındı. Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken, dernek ayrıca yavru köpekler için mama bağışında bulunmak isteyenlere çağrıda bulundu.