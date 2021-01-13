Kar nedeniyle kapanan köy yolunda araçları ile mahsur kaldılar

Afyonkarahisar'da sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri greyder ve kar kürüme araçları ile kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Çay ilçesi Karamık köy yolu ise yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, iki araç yolda mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi ile mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.