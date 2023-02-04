Kar yağışına en çok onlar sevindi

Afyonkarahisar'da dün gece başlayan kar yağışı il genelinde etkisini gösterirken, kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise doyasıya eğlendi. Aileleri ile kartopu oynayan çocuklar sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Kente genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesinde de dün gece 20.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise doyasıya eğlendi. Aileleri ile sokağa çıkan çocuklara kar topu oynayıp kızak kayarak, bu sevinçlerini ise sosyal medyadan paylaştı.

İlçe sakinlerinden Şükrü Çetingül kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, “Kar memleketimize bereket yağdı. Bu kar yağışımızın devamını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Fikret Sarıkaya isimli ilçe sakini ise çok sevinçli olduğunu belirterek, “Allah'ımıza şükürler olsun bu bir hazine beyaz altınımız yağdı inşallah arkası gelir. Çok sevinçliyiz" ifadesini kullandı.