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Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kapalı köy yolu yok

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapalı köy yolunun olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapalı köy yolunun olmadığı belirtildi.


İl Özele İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin gece boyu karla mücadele çalışması yaptığı kaydedildi. Sabaha kadar iş makineleri ile yürütülen karla mücadele çalışmasının ardından kent genelinde kapalı köy yolunun olmadığı ifade edildi.

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