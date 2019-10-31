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Karaadilli Beldesinde yağmur duası

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde yağmur duası yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde yağmur duası yapıldı.


Şuhut'a bağlı Karaadilli Beldesinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla yağmur duası yapıldı. Karaadilli mesire alanında yapılan yağmur duasına, Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman, Karaadilli Belde Karakol Komutanı Orhan Ok, din görevlileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, din görevlileri tarafından yapılan duaya hep birlikte amin diyerek el açtılar. Karaadilli Beldesi tarafından vatandaşlara yağmur duasının ardından ikram yapıldı.

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