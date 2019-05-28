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Karaadilli Jandarma Komutanı Demircioğlu'ndan Başkan Bozkurt'a veda ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanı İbrahim Demircioğlu, tayininin çıkmasından dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut İlçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanı İbrahim Demircioğlu, tayininin çıkmasından dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt, ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Jandarma Komutanı Demircioğlu ise Başkan Bozkurt'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.


Başkan Bozkurt, Demircioğlu'na tescilli Şuhut keşkeğinin simgesi olan temsili çömlek hediye etti.

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