Karaadilli'de Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Trafik ekipleri tarafından Karaadilli Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili seminer verildi. Trafik kuralları ile ilgili düzenlenen bilgi yarışmasında yöneltilen soruyu doğru bilen bir öğrenciye ise Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kol saati hediye edildi. Ayrıca öğrenciler, etkinliklerde sürücü ve yayalara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirerek, broşür dağıttılar.