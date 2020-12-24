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‘Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' toplantısı gerçekleştirildi.


Afyonkarahisar Valiliğinde gerçekleştirilen ‘Mahalli Sulak Alan Komisyonu' toplantısı Vali Yardımcısı Nurullah Kaya başkanlığında yapıldı. Toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, ilgili kuruluş temsilcileri, sulak alan komisyon üyeleri ve muhtarlar katıldı.


Toplantı gündeminde ulusal öneme haiz sulak alan olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde tescil edilen Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı'nın faaliyetlerinin değerlendirildi. 2021-2025 tarihlerini kapsayan taslak yönetim planı komisyonca onaylandı. Onaylanan plan kararlarının Ulusal Sulak Alan komisyonuna sunulmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderileceği kaydedildi.

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