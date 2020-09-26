İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinadan kaçan şahıs traktörle seyahat ederken yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı. Şahsa 3 bin 180 lira para cezası uyguladıktan sonra karantinaya geçireceği KYK yurduna yerleştirildi.


Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Alagöz köyü yakınlarında akşam saatlerinde yapılan uygulamada iki römork takılı traktörü durdurdu. Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde traktör sürücüsü Hulusi H.'nin Covid-19 sebebiyle evde 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Evinin bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta yakalanan şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince karantina ihlali için 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Şahısla ilgili adli soruşturma açılırken, Hulusi H. daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar kent merkezindeki Tınaztepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.