Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak

Sosyal medya hesabından yaptığı ‘karantinaya uymayanların KYK yurtlarında karantinaya alınacakları ve masraflarının tahsil edileceği' açıklaması ile gündeme gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kararla ilgili olarak, “Karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz. Biz kesinlikle karantinada olması gerekenlerin karantinada olmasını sağlayacağız” dedi.

Vali Gökmen Çiçek beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile kent merkezinde Korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Çiçek ayrıca maske dağıttı. Denetim sonrası dün gece sosyal medya hesabından yaptığı ‘İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz' şeklindeki açıklamasına açıklık getirerek, kararın uygulanacağını kaydetti. Vali Çiçek, “Öyle şeyler ile karşılaşıyoruz ki bu süreçte sadece Afyonkarahisar'da değil birçok yerde ve bu bizi gerçekten üzüyor. Bir ilçede arkadaşımızın testi pozitif çıkmış fakat nişanda, nişan yasak olmasına rağmen nişana maskesiz bir şekilde katılıyor ve saatlerce orada maskesiz bir şekilde dolaşıyor. Artık bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

“Covit testi pozitif ama 40 kişilik otobüs içerisinde maskesiz bir şekilde seyahat ediliyor”

Vali Çiçek, bir otobüste yapılan denetimde Corona testi pozitif çıkan bir şahsın maskesiz seyahat ettiğinin de tespit edildiğini ve bu yüzden karantina kurallarının uygulanması için gereken her şeyin yapılacağını aktararak şunları söyledi:

“Otobüslerde emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız uygulama yaptıklarında öyle şeyler ile karşılaşıyorlar ki kişinin Covit testinin pozitif olduğunu ve 40 kişilik otobüs içerisinde çok rahat maskesiz bir şekilde seyahat ettiğini görüyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı.

Şunu net söylüyorum, biz Afyonkarahisar'da özellikle karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz. İçişleri Bakanlığımız özellikle karantinaya uymayanlarla ilgili gerekli tedbirleri almamız noktasında toplantı yaptı ve tüm valilikler elinden geldiği kadar önlem alacak. Ama biz kesinlikle karantinada olması gerekenlerin karantinada olmasını sağlayacağız.”

“Cezaları tahsil edeceğiz”

Açıklamasında son olarak karantinaya uymayanların ihbar edilmesini isteyen Vali Çiçek, ayrıca Corona virüs tedbirleri kapsamında yazılan cezalarında tahsil edileceğini hatırlattı. Cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getiren Vali Çiçek, “Şunu da açıkça söylemek gerekir ki bazıları ‘ceza kesiliyor ama tahsilatlar yapılmıyor' diye düşünebilir ama kesinlikle bu konuda da titizlik göstereceğiz. Cezaları tahsil edeceğiz ve tedbirlerimizi Afyonkarahisar'ı düşünerek alacağız. Bunun yani cezaların artık caydırıcı olması gerekiyor, bunu yapacağız. Bir kez daha uyarıyorum Allah rızası için karantina kurallarına uyun. Ben valiyim eğer bende yakalanırsam sosyal medyadan çıkıp uyarı yaparım benimle temasta olanlar için. Bunu herkesten bekliyoruz ve karantinaya uymayanları görürseniz ihbar etmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, denetimler esnasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından drone ile de Corona virüse karşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.