Karavan tutkunları Afyonkarahisar'da buluşacak

Karavan tutkunları, ‘4 Mevsim Afyon' projesi kapsamında Afyonkarahisar'da bir araya gelecek.

2022 yılının ilk festivalini Afyon Motorsporları Merkezi'nde yer alan Uluslararası Kamp Karavan Alanında 21-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek. Dünyanın ilk ve tek termal altyapılı karavan alanında yapılacak KaravanFEST, yüzlerce karavan tutkununu Afyonkarahisar'da bir araya gerecek. Etkinlik ile Afyonkarahisar'ın her mevsim ayrı bir turizm çeşidine sahip olduğu ön plana çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.