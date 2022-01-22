İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karavan tutkunları Frig Vadisi'ni gezdi

Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu tarafından gerçekleştirilen KaravanFest için Afyonkarahisar’a gelen karavan tutkunları Frig Vadisi’ni gezdi.

Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu tarafından gerçekleştirilen KaravanFest için Afyonkarahisar'a gelen karavan tutkunları Frig Vadisi'ni gezdi.


Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği projeler ile Türkiye'de turizm anlamında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Karavan tutkunları vadinin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünü gezerek, eserleri inceledi. Vadiye hayran kalan misafirlere eserler hakkında alan kılavuzları bilgilendirme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.