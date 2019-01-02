İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karayolunda koşan dana paniği

Afyonkarahisar’da karayolu üzerinde koşan başıboş bir dananın görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar'da karayolu üzerinde koşan başıboş bir dananın görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü.


Afyonkarahisar-Eskişehir karoyolu 20. kilometresinde bir büyükbaş hayvanın koşarak yol üzerinde ilerlemesi bir yandan trafiği tehlikeye sokarken, diğer yandan büyük şaşkınlığa neden oldu. Bir sürücünün cep telefonu ile çektiği görüntülerde dananın yoldan geçen araçlarla birlikte koşarak ilerlediği görüldü. Afyonkarahisar'ın Çayırbağ Kasabası Hayvan Park Pazaryeri'ne giderken bir kamyonun kasasından düştüğü ileri sürülen dananın daha sonra yoldan çıkarak araziye doğru ilerlediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.