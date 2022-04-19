Karbon ayak iziyle çevre kirliliğine dikkat çektiler

Afyonkarahisar'da Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Kaplan tarafından yürütülen proje ile 5 öğrenci, kentte bulunan Park Afyon AVM'de bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler AVM'nin giriş kısmında yere çöplerden oluşan karbon ayak yaparak, daha önceden hazırladıkları ve üzerinde e-Twinning projesi ve karbon ayağı anlatan broşürleri vatandaşlara dağıtarak bilgilendirme yaptı. Müdür Yardımcısı Yasin Kaplan yaptığı açıklamada, e-Twinning projesini üç aydır yürüttüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu projemizde Türkiye'den 5, Slovakia'dan 2, litvanya'dan 1 okullarımız var. Projemizin bu ayki faaliyeti karbon ayak izi olarak belirlendi. Diğer ortak okullarımızda şehir merkezlerinde, meydanlarda ya da AVM'lerde yaptıkları bu faaliyetle vatandaşlara karbon ayak izini anlatarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Öğrencilerimizle beraber vatandaşlara broşürler dağıtıp sözlü olarak karbon ayak izini ne olduğunu, çevre ile ilgili tehlikeleri yaşanabilecek sorunlarla ilgili bilgi veriyoruz.

Öte yandan etkinliğe katılan öğrencilerde projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.