Kareteciler Sandıklı'ya 8 madalya kazandırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden 8 sporcu Ege Karate Ligi'nin 1. ayağında 8 madalya kazandı.

Karate Ligi' nin 1. ayağı olan Salihli Sardes turnuvasında yaklaşık 750 sporcunun katıldığı turnuva da 16 sporcu ile mücadele eden takım. Toplam da 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalya elde etmeyi başardılar.

Karate sporunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kurulan İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı hafta sonu Manisa'nın Salihli ilçesi Salihli Belediye Spor Salonu'nda gerçekleşti. 12 ilden 48 kulüp ve yaklaşık 800 sporcunun katıldığı müsabakalara Sandıklı'dan da 16 sporcu mücadele etti. Sandıklı'dan müsabakaya katılan sporcuların 1'i altın, 2'si gümüş, 5'i bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Hasan Batu Coşkun 45 kilo minikler kategorisinde birinci, İsa Kurt Ümit 52 kilo erkekler kategorisinde üçüncü, Yusuf Kerem Orhan minik 45 kilo erkekler kategorisinde üçüncü, Ebubekir Sıddık Uyar yıldız 52 kilo erkekler kategorisinde üçüncü, Meliha Betül Aydoğan 40 kilo minik bayanlar kategorisinde üçüncü, Sıla Akıncı yıldız 54 kilo bayanlar kategorisinde üçüncü, Nuri Aktürk minik 35 kilo erkekler kategorisinde ikinci ve Nazmi Zengin yıldız 52 kilo erkekler kategorinde ikinci oldu.