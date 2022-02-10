Kargaşa çıkarıp motosiklet çalan şahıslar polisin başarılı takibiyle yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde pazarlık esnasında çıkardıkları kargaşadan yararlanıp motosikleti çalan ve sipariş verdikleri 9 bin TL'lik zeytinyağının parasını ödemeyerek kaçan 2 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. ve E.Ö., isimli şahıslar internetten verdikleri cross motosikleti almak için aracın sahibi ile telefonda görüşüp anlaştı. Motosikleti, görmek isteyen şahıslar satıcıyla 4 bin 500 TL'ye pazarlık yaptıkları esnada bir anda kargaşa çıkararak aracı çaldı. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine inceleme yapan ekipler şahısların dün de Aydın'da faaliyet gösteren bir zeytinyağı üreticisinden 5 LT'lik 64 bidon olacak şekilde 320 kilo zeytinyağını 9 bin TL'ye anlaştıkları ancak gelen zeytinyağının parasını ödemeden kaçtıklarını belirledi.

Şahısların kullandığı minibüsü güvenlik kameralarından takibe alan ekipler ardından yaptıkları araştırma sonrası F.A. ve E.Ö.'yü elleri ile koymuş gibi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çaldıkları motosiklet ve parasını ödemeden kaçtıkları zeytinyağının 5 şişesini de ele geçiren ekipler buldukları malzemeleri sahiplerine teslim etti. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.