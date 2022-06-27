Karı koca hırsız yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde karı koca çift tarladan çaldıkları sulama malzemeleriyle birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanlar ilçesi Bedesten mevkiinde ekili arazisi bulunan 3 ayrı şahsa ait tarladaki sulama malzemelerinin çalındığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve teknik inceleme sonucunda olayın faillerinin 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan O.Ç. ve eşi D.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların adresinde ve aracında yapılan aramada, 86 adet yağmurlama, 3 adet plastik boru ve 3 adet plastik dirsek ele geçirilirken, malzemelerin tamamı sahiplerine teslim edildi.

Meydana gelen olay ile ilgili O.Ç., isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.