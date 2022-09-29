İhlas Haber Ajansı

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Karısını tehdit eden şahıs ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da karısını tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da karısını tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı.


Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir kadın şahsın eşi tarafından tehdit edildiği ihbarında bulunması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. İsmi açıklanmayan şahsı ekipler beraberinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve 14 adet mermi ile gözaltına aldı.

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