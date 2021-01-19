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Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi

Afyonkarahisar’da yaşanan kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi kar ile kaplandı.

Afyonkarahisar'da yaşanan kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi kar ile kaplandı. Kalenin karla kaplı görüntüsü ise adeta görenleri mest etti.


Yaşanan kar yağışı sonrası kent adeta beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 8 santimetreye kadar çıktığı kentte tarihi Karahisar Kalesi'de adeta karla kaplandı. M.Ö 1350 yıllarında Hitit imparatorluğu döneminde yapılan ve 226 metre yüksekliğe sahip kalenin karla kaplanan görüntüsü adeta görsel bir şölen oluşturdu. Kalenin seyrine doyumsuz manzarasını görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ise adeta bir birleri ile yarıştı.


İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları kalenin büyüleyici görüntüsünü ise drone ile havadan görüntüledi.

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