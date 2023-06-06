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Kasapoğlu derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Eskrim Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde ve masa tenisi büyükler ve kadınlar il seçmelerinde derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti.


Kasapoğlu, Eskrim Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde gösterdikleri üstün performansla dereceye giren sporcuları onurlandırdı. Başarılı olan sporcular, Afyonkarahisar'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Aynı şekilde, masa tenisi büyükler ve kadınlar il seçmelerinde de başarılı olan sporculara madalyaları verildi. Sporcular, Afyonkarahisar'ın masa tenisi alanında yeteneklerini sergileyerek önemli bir başarı elde etti. Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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