Kasapoğlu derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti

Kasapoğlu, Eskrim Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde gösterdikleri üstün performansla dereceye giren sporcuları onurlandırdı. Başarılı olan sporcular, Afyonkarahisar'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Aynı şekilde, masa tenisi büyükler ve kadınlar il seçmelerinde de başarılı olan sporculara madalyaları verildi. Sporcular, Afyonkarahisar'ın masa tenisi alanında yeteneklerini sergileyerek önemli bir başarı elde etti. Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.