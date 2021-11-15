Katliamdaki ölü sayısı 5'e yükseldi

Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgada ağır yaralanan Yusuf Mercan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Kasım akşamı merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı.

Eski kayınpederi tarafından annesi ve akrabalarıyla birlikte vurularak ağır yaralanan Yusuf Mercan, 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Mercan bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.