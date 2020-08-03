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Kavşak noktadaki Afyonkarahisar'da bu bayram trafik yoğunluğu yaşanmadı

Kurban Bayramı tatilini sahil kesiminde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu bayramın son gününde başlarken, kavşak nokta konumunda bulunan Afyonkarahisar’daki karayollarında her bayram yaşanan trafik yoğunluğu bu bayram yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatilini sahil kesiminde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu bayramın son gününde başlarken, kavşak nokta konumunda bulunan Afyonkarahisar'daki karayollarında her bayram yaşanan trafik yoğunluğu bu bayram yaşanmadı.


Kurban Bayramının son gününde İstanbul, Ankara ve Doğu illerinden Ege ve Akdeniz'e tatil için giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu'nun kesişme noktasında bulunan Afyonkarahisar'da her bayram yaşanan yoğunluk bu bayram gözlenmedi. Trafiğin normal seyrinde ilerlediği gözlenirken, trafik ekipleri kavşak noktalarda önlemler aldı. Yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana gelmesinden dolayı lokal ve kısa zamanlı yoğunluklar da görüldü. Trafik ekipleri yollarda yoğunluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

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