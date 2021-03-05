Kavşakta çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada çarpışan otomobillerden birisi kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu eski Çevik Kuvvet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümmühan C., yönetimindeki 07 DM 286 otomobil kavşakta Batuhan A.'nın kullandığı 34 TR 1331 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kullandığı Batuhan A.'nın aracı kontrolden çıkarak şarampole girerken, çarpışma esnasında araçlardan kopan parçalar ise o sırada yolun diğer şeridinden geçen Mehmet A.'nın 06 KHF 20 plakalı otomobiline çarparak maddi hasara neden oldu. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle karayolunda bir süre trafikte aksama yaşanırken, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü