İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu

Afyonkarahisar’da kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.


Afyonkarahisar'da doğal sirke imalatçısı Soner Çakır, birçok meyve ve sebzenin sirkesini yapıyor. En son kavun ve karpuz sirkesi imal eden Çakır, karpuzu ve kavunu kabuğuyla birlikte 6 ay bekleterek sirke haline getiriyor.



"İnsanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var"


Kavun ve karpuzun şekeri oldukça yüksek meyvelerden olduğuna dikkat çeken sirke imalatçısı Soner Çakır, “Meyve sirkelerini yaparken en başta şeker oranının yüksek olması gerekiyor ki çabuk olgunlaşır. Kavun oldukça lezzetli aroması yüksek gıdalar arasında bulunduğu için inanılmaz derecede sirkeye aroma verecektir. Genelde insanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek olacaktır. Bunun yanında karpuzu kabuğuyla beraber sirke haline getiriyoruz ki kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi arttırmak için kullanılıyor potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama sürecimiz yaklaşık 6 ay bulacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.