Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi’nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar’ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu.
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı dün Yeşilay il binasında yapıldı. Yapılan genel kurul sonucunda Kaya, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine seçildi. Nurullah Kaya başkanlığındaki Yeşilay Afyonkarahisar Yönetim Kurulu ise İhsan Akar, Tuncay Eroğul, Emine Ağtaş, Dr. Aydın Balcı isimlerinden oluştu.