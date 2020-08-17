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Kaybolan 40 koyunu jandarma buldu

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde bir şahsın kaybolan 40 koyununu jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonrası gece saatlerinde dağlık alanda otlarken buldu.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde bir şahsın kaybolan 40 koyununu jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonrası gece saatlerinde dağlık alanda otlarken buldu.


Edinilen bilgilere göre, olay Evciler ilçesi Gökçek köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden S.Y., isimli şahıs jandarmayı arayarak oylattığı 40 küçükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede inceleme başlattı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik arama sonrasında 40 koyunu Körkuyu köyündeki dağlık alanda otlarken buldu. Bulunan koyunlar ardından sahibine teslim edildi.

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