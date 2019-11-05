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Kaybolan 8 büyükbaş hayvan için polis ve jandarma seferber oldu

Afyonkarahisar’da kaybolan 8 büyükbaş hayvan, jandarma ve polis ekiplerinin drone yardımı ile aranıp bulunarak sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da kaybolan 8 büyükbaş hayvan, jandarma ve polis ekiplerinin drone yardımı ile aranıp bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çukur köyünden Adem Dama isimli şahıs, jandarma ekiplerini arayarak ahırında bulunan büyükbaş hayvanlardan 8 adedinin olmadığını bildirdi. Alınan ihbar üzerine hayvan hırsızlığı olabileceği değerlendirilerek olay yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve drone sevk edildi.


Bölgenin polis bölgesi olmasının anlaşılması üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan araştırmalar sonucunda 8 adet büyükbaş hayvanın şahsın ahırının yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde başıboş olarak arazide bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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