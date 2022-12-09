Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adamı jandarma drone ile buldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından drone ile sağ olarak bulundu.

Derekarabağ köyünde alzheimer hastası olan Muharrem Akyol isimli yaşlı bir vatandaşın kaybolması sonucu ailesi jandarmaya başvurdu. Kısa bir zaman içerisinde Derekarabağ köyüne gelen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dağları ve dere yataklarını drone ve yürüyerek aramaya başladı. Ekipler, Muharrem Akyol isimli şahsı Meşeliburun mevkiinde buldular. Köyde hazır bulunan ambulansın bölgeye gelmesi ile şahsın sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonucu 90 yaşındaki Muharrem Akyol isimli alzheimer hastası yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.