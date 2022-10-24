Kaybolan alzheimer hastası kadının cesedi 23 gün sonra bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 76 yaşındaki Ayşe Çepel'in cesedi 23 gün sonra kırsal arazide bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alana çıkan bütün yolları yaya ve araç trafiğine kapatarak, basın mensuplarının da görüntü almasını kısıtladı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gedikevi köyünde yaşayan alzheimer hastası Ayşe Çepel (76), 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrıldı. Bir anda ortadan kaybolan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ve iz takip köpekleri ile vatandaşların katılımıyla yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermedi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı. Arama çalışmalarının devam ederken, Çepel'in cenazesi dün gece geç saatlerde Emirdağ ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarındaki kırsal alanda bulundu. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından detayı bir araştırma yapılırken, Çepel'in cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.