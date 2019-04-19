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Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone ile bulundu

Afyonkarahisar’da bir şahsın kaybolan 3 adet büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri tarafından drone ile bulundu.

Afyonkarahisar'da bir şahsın kaybolan 3 adet büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri tarafından drone ile bulundu.


Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyünde H.Y. isimli şahsın 3 adet büyükbaş hayvanını köyün sürüsüne kattığını, hayvanların akşam köye gelen sürünün içinde olmadığını bildirmesi üzerine İhsaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Drone ile yapılan aramada kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan bulundu ve sahibine teslim edildi.

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