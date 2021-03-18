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Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde arazide otlattığı büyükbaş hayvanları kaybolan bir şahsın yardımına jandarma koştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide otlattığı büyükbaş hayvanları kaybolan bir şahsın yardımına jandarma koştu. Ekipler kaybolan hayvanları yaptıkları yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bularak sahibine teslim etti.


Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çukurca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki arazide büyükbaş hayvanlarını otlatan M.A., isimli şahıs 4 hayvanın yerinde olmadığını gördü. Bir süre hayvanlarını arayan ancak bulamayan M.A., ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ormanlık alan ev arazide yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaybolan 4 hayvanı bularak sahibi M.A.'ya teslim etti.

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