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Kaybolan hayvanları jandarma buldu

Afyonkarahisar’da kaybolan 17 adet büyükbaş ve 105 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulanarak sahiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da kaybolan 17 adet büyükbaş ve 105 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulanarak sahiplerine teslim edildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kayıp hayvan ihbarları üzerine yapılan takipler sonucunda toplamda 4 olayda kaybolan 17 adet büyükbaş hayvan ve 105 adet küçükbaş hayvan arazide bulunarak hayvan sahiplerine teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde hayvan hırsızlıklarının önüne geçilmesi maksadıyla resmi ve sivil ekiplerce sürekli olarak denetim ve kontrollerin yapılmasına devam edilecek olup, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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