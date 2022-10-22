Kaybolan zihinsel engelli genç adamı jandarma buldu

Afyonkarahisar'da bir anda ortadan kaybolan 41 yaşındaki engelli genç jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonrası kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan Ahmet Sevim (41) isimli zihinsel engelli genç adam bir anda ortadan kayboldu. Durumu fark eden babası Arif Sevim ise komşularından yardım istedi. Bir süre komşuları ile oğlunu arayan Sevim ardından jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası kaybolan genç adam köyden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.

Baba Sevim, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, oğlunu bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.