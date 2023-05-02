Kaymakam Bilici: “ASM'lerde kaliteli sağlık hizmeti sunuluyor”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Gömü Aile Sağlığı Birimi'nde görevli doktor ve çalışanları görevi başında ziyaret eden Kaymakam Bilici, Aile Sağlığı Merkezleri'nin yapısal olarak kullanışlı olduğunu, sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Kaymakam Bilici, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için her türlü desteğe de hazır olduklarını ifade etti.