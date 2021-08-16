Kaymakam Bilici: “Bir ülkenin kalkınması için eğitimin temel konudur”

Kaymakam Bilici, ilçede gerçekleştirilen bir özel eğitim kurumunun açılış törenine katıldı. İlçe protokol üyelerinin de katıldığı törende açılış konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk' ün, “Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur” sözünü hatırlatarak başlayan Kaymakam Bilici, “Bir ülkenin kalkınması için eğitim temel konudur. Eğitimde eksikliği, sıkıntıyı her zaman yaşamaktayız. Gençlerimizi eğer iyi yetiştirirsek geleceğe daha güvenli bakacağız” dedi.

Kaymakam Bilici, yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından açılış kurdelesini kesti.