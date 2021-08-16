İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakam Bilici: “Bir ülkenin kalkınması için eğitimin temel konudur”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, bir ülkenin kalkınması için eğitimin temel konu olduğunu ifade etti.


Kaymakam Bilici, ilçede gerçekleştirilen bir özel eğitim kurumunun açılış törenine katıldı. İlçe protokol üyelerinin de katıldığı törende açılış konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk' ün, “Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur” sözünü hatırlatarak başlayan Kaymakam Bilici, “Bir ülkenin kalkınması için eğitim temel konudur. Eğitimde eksikliği, sıkıntıyı her zaman yaşamaktayız. Gençlerimizi eğer iyi yetiştirirsek geleceğe daha güvenli bakacağız” dedi.


Kaymakam Bilici, yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından açılış kurdelesini kesti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.