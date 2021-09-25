Kaymakam Bilici: “Emirdağ'ı ileri seviyelere taşımak istiyoruz”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçede esnaf, vatandaş ve kamu arasında birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Ancak hep birlikte ortak düşünce ve gayeyle hareket edilirse Emirdağ'ı ileri seviyelere taşıyabiliriz” dedi.

Kaymakam Bilici, Emirdağ esnaflarıyla bir araya geldi. Etkinliği Kaymakam Bilici'nin yanı sıra ilçe protokol üyeleri katıldı. Emirdağ' a yapılan yatırımların konuşulduğu toplantıdan Kaymakam Bilici, Emirdağ'a göreve geldiği ilk günden bu yana, eğitimden spora birçok alanda yatırımlar yapıldığını, projeler hazırlandığını ve halen bekleyen yatırımların olduğunu belirtti.

Kaymakam Bilici, eğitim alanında da Emirdağ'a 2 tane proje okulu kazandırıldığını ve bu yıl itibariyle puanla öğrenci alındığını ve birçok öğrencinin ilçe dışından tercih yaparak yerleştiklerini ve bu sayede eğitimde başarının artacağını belirtti.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülebilmesi ve kadınların iş gücüne katılımlarının sağlanması için Kadın Kültür Evi'nin açıldığını ve Kadın Kooperatifi kurulduğunu belirten Kaymakam Bilici, Emirdağ Kadın Kooperatifinin beklenenin üzerinde bir başarı yakalayarak artık bir marka olduğunu söyledi.

Ayrıca esnafların da her zaman yanında olduğunu belirten Kaymakam Bilici, programa katıldıkları için kendilerine teşekkür etti. Esnaflar da göreve başladığı ilk günden bu yana büyük bir azimle Emirdağ için çalışan Kaymakamımız Osman Bilici' ye bu akşam bizleri ağırladığı için teşekkürlerini ilettiler.